«Ливерпуль» впервые попал в ЛЕ по итогам полноценного тренерского сезона Клоппа

В четверг вечером «Ливерпуль» впервые не попал в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ с тех пор, как команду тренирует Юрген Клопп. Учитывались только полноценные сезоны немецкого специалиста в клубе, так как первый сезон Клоппа, сезон-2015/16 был для тренера неполным, а «Ливерпуль» по его итогам стал в Премьер-лиге восьмым.

Так, «красные» уже гарантированно останутся на пятом месте турнирной таблицы, оно даёт право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Всего у команды Клоппа 66 баллов, в случае победы над «Саутгемптоном» в матче 38 тура у мерсисайдцев может стать 69 баллов.

Отметим, что также в Лиге Европы от Англии гарантированно выступит «Брайтон», занявший шестое место.