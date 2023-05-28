Милнер и Фирмино – в стартовом составе, они прощаются с «Ливерпулем»

В последнем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Саутгемптона». В турнирном плане игра ничего не решает – «святые» уже вылетели, а «красные» никуда не денутся с пятого места.

«Ливерпуль» начнёт игру в таком составе: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Цимикас, Фабиньо, Милнер, Джонс, Салах, Жота, Фирмино.

Отметим, что для Джеймса Милнера и Роберто Фирмино это будет последний матч за «Ливерпуль». Милнер выйдет на поле с капитанской повязкой.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» во всех красках можно будет в текстовой трансляции.