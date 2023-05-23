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Милнер: «Клопп хотел, чтобы я остался»

23 Мая 2023 • 17:23 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
28.05 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер покидает клуб, о чём уже было объявлено. По словам 37-летнего футболиста, главный тренер команды Юрген Клопп хотел, чтобы он остался.

«Клопп – отличный тренер, и тот факт, что он хотел сохранить меня, приятен. Я нечасто попадал в старт в этом сезоне, но я чувствую, что вносил свой вклад, когда выходил на поле.

Очевидно, что решение принял клуб. Приятно, что тренер хотел, чтобы я остался, но я смирился [с уходом]», - слова Милнера приводит портал Goal со ссылкой на клубное телевидение «Ливерпуля».

Джеймс Милнер играет за «Ливерпуль» с 2015 года.

В последнем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Саутгемптона» 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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