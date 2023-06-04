«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Фулхэма»

«Ливерпуль» заинтересован в услугах защитника «Фулхэма» Кенни Тете, сообщает Daily Mail.

По информации источника, трансфер 27-летнего нидерландца может обойтись мерсисайдцам примерно в 12 миллионов евро, так как срок действия контракта футболиста с «Фулхэмом» истекает уже через год. В такую же стоимость оценивает Тете авторитетный портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Фулхэм» 36 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Цвета «дачников» нидерландец защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за французский «Лион» и амстердамский «Аякс».