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«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Фулхэма»

04 Июня 2023 • 10:05 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» заинтересован в услугах защитника «Фулхэма» Кенни Тете, сообщает Daily Mail.

По информации источника, трансфер 27-летнего нидерландца может обойтись мерсисайдцам примерно в 12 миллионов евро, так как срок действия контракта футболиста с «Фулхэмом» истекает уже через год. В такую же стоимость оценивает Тете авторитетный портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Фулхэм» 36 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Цвета «дачников» нидерландец защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за французский «Лион» и амстердамский «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Кенни Тете
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