«Ливерпуль» серьезно заинтересован в защитнике «Вольфсбурга» Микки ван де Вене в предстоящее летнее трансферное окно.

По данным Football Oranje, «Ливерпуль» обратил свое внимание на ван де Вена. 22-летний защитник произвел впечатление на главного тренера «красных» Юргена Клоппа, при этом он является более доступной альтернативой защитнику «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолу, так как «Вольфсбург» требует за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне ван де Вен провел в составе «Вольфсбурга» 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.