Фабиньо: «Мы не ожидали, что Фирмино уйдёт»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике признался, что никто в команде не ожидал, что нападающий Роберто Фирмино примет решение об уходе в конце сезона. Напомним, бразильцу осталось сыграть последний матч за «Ливерпуль» на выходных, после чего игрок станет свободным агентом.

«Весь сезон мы с остальными ребятами спрашивали Роберто, когда он подпишет контракт. Все хотели, чтобы он остался. Мы не ожидали, что Фирмино уйдёт. Ему всего 31 год, он может много добиться и провести несколько лет на топ-уровне», – цитирует Фабиньо Football Daily.

О следующем клубе Фирмино пока неизвестно. Роберто в нынешнем сезоне забил 10 голов в АПЛ.