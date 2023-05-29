Уорд-Праус: «Достойно завершили сезон»

«Саутгемптон» заблаговременно выполнил свою задачу на сезон, выбыв из АПЛ, но в последнем туре «святые» решили пободаться с «Ливерпулем» и выдали еще более результативную ничью, нежели с «Арсеналом» - тогда команды забили друг другу по три мяча, а сейчас вообще по четыре. Капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус считает, что его команда достойно завершила сезон.

- Я думаю, что мы закончили этот непростой сезон на позитиве. Матч стал отражением всего сезона. Непростой старт всегда усложняет задачу - как в этом матче. Но мы смогли отыграться - в матче смогли, но не смогли по итогам сезона. Но будем стараться думать положительно, отдохнем летом и с новыми силами вернемся в следующем сезоне, - цитирует слова игрока BBC Sport.