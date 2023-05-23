Дарвин Нуньес, вероятно, сможет вернуться на поле к концу сезона. «Ливерпуль» начинает подготовку к поездке в Саутгемптон.

Нуньес пропустил победный поединок с «Лестером» и ничью дома с «Астон Виллой» из-за незначительной проблемы с пальцем. Однако уругвайский футболист был замечен на тренировке, где он приступил к индивидуальным упражнениям, включая работу с мячом. Ожидается, что Юрген Клопп будет рассчитывать на него в поединке против «Саутгемптона», сообщает Liverpool Echo.

В текущем сезоне форвард провел за «Ливерпуль» 42 матча, в которых он отметился 15 голами и 4 результативными передачами.