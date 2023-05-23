Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес может сыграть в ближайшем матче слухи

23 Мая 2023 • 20:10 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
28.05 18:30

Дарвин Нуньес, вероятно, сможет вернуться на поле к концу сезона. «Ливерпуль» начинает подготовку к поездке в Саутгемптон.

Нуньес пропустил победный поединок с «Лестером» и ничью дома с «Астон Виллой» из-за незначительной проблемы с пальцем. Однако уругвайский футболист был замечен на тренировке, где он приступил к индивидуальным упражнениям, включая работу с мячом. Ожидается, что Юрген Клопп будет рассчитывать на него в поединке против «Саутгемптона», сообщает Liverpool Echo.

В текущем сезоне форвард провел за «Ливерпуль» 42 матча, в которых он отметился 15 голами и 4 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.05.23 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.30 4.10 1.76
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Мая
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен приобрести Невеша слухи
21:00 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сохранит своего талантливого хавбека
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проведёт переговоры с Эдегором о продлении контракта
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Мусса Диаби слухи
20:26 · Англия. Премьер-лига
Невеш отказал клубу АПЛ ради «Барселоны»
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продлил контракт с Дукуре
20:10 · Англия. Премьер-лига
Нуньес может сыграть в ближайшем матче слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Арсенала» интересует «Бёрнли» слухи
19:30 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: «Чалов? В России много талантливых футболистов»
19:27 · Англия. Премьер-лига
Эмери получит 170 млн евро на летние трансферы 1
19:25 · Англия. Премьер-лига
Сотрудники «Брайтона» получат внушительную премию за выход в еврокубки слухи
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» рискует потерять основного голкипера слухи
19:16 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Англии не верит в трансфер Захаряна в «Челси»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Дукуре продлит контракт с «Эвертоном»
Все новости
Рекомендуем