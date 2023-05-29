Милнер попрощался с «Ливерпулем»: «Всё хорошее когда-то заканчивается»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер провёл последний матч за команду.

Истекающий контракт 37-летнего ветерана не будет продлён – скоро он станет свободным агентом. В прощальном матче за «красных» против «Саутгемптона» (4:4) хавбек вышел в стартовом состав, отыграв до финального свистка.

«Конечно, это странное чувство, если учесть, как долго я был в этой команде и с этими болельщиками. Мне устроили отличные проводы.

Странные ощущения, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Я здорово провёл здесь время, многого добился, но рано или поздно это должно было подойти к концу. Быть частью этой команды – огромная честь», – сказал в интервью BBC Милнер, выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года.