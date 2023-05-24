Новый архитектор «Ливерпуля»: Кто такой Шмадтке, который станет спортивным директором мерсисайдцев

Йорг Шмадтке в ближайшее время станет спортивным директором «Ливерпуля». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет немца.

По данным СМИ, «Ливерпуль» в ближайшее время объявит о назначении Йорга Шмадтке новым спортивным директором клуба. 59-летний немец заменит на этом посту Джулиана Уорда. Выбор мерсисайдцев не выглядит очевидным, тем интереснее узнать о нём подробнее.

У Шмадтке не было успешной карьеры в качестве игрока, хотя вратарь провёл более 250 матчей в Бундеслиге. Начинал он выступать в «Фортуне» из Дюссельдорфа, затем были «Фрайбург», «Байер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В составе леверкузенцев Шмадтке добрался даже до Лиги чемпионов, но, правда, в двух случаях оказывался лишь на скамейке запасных. Повесив бутсы на гвоздь, экс-голкипер стал тренером: работал с юношами во «Фрайбурге», потом был ассистентом в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а затем занимался уже только голкиперами в «Фортуне». После этого Шмадтке стал спортивным директором в «Аахене», где, правда, один раз пришлось выступить в роли исполняющего обязанности главного тренера. После этого он вернулся к прежней руководящей роли. После «Аахена» были «Ганновер», «Кёльн» и «Вольфсбург».

С работой спортивного директора Шмадтке справлялся отлично. «Аахен» при нём добился повышения в Бундеслигу и вышел в финал Кубка Германии, попутно получив путёвку в Кубок УЕФА. Позже уже в Лигу Европы выходили «Ганновер» и «Кёльн», а «Вольфсбург» пробивался в Лигу чемпионов в сезоне-2021/22. В январе этого года Шмадтке покинул «волков» и, казалось, решил завязать с этой деятельностью. «Я хочу немного посмотреть на мир. А ещё есть несколько книг, которые я хочу прочитать, и у меня есть ещё несколько задач в жизни, которые не имеют отношения к футболу», – говорил он. Однако «Ливерпуль», судя по всему, изменил планы немца.

Нельзя сказать, что у Шмадтке есть какой-то удачный набор больших трансферов. Зато у него точно есть умение видеть потенциал футболистов, когда многие этого ещё не замечают. Именно он пригласил в «Ганновер» Ларса Штиндля из команды второй Бундеслиги «Карлсруэ». Позже атакующий полузащитник провёл 150 матчей за клуб, а затем стал звездой в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Ещё до этого в «Аахене» Шмадтке подписал таких игроков, как Симон Рольфес и Ведад Ибишевич, которые позже стали звёздами Бундеслиги. В 2015 году он привёл в «Кёльн» Антони Модеста, и французский нападающий отплатил ему, забив 45 голов в течение следующих двух сезонов. В «Вольфсбурге» к успехам Шмадтке можно причислить Ваута Вегхорста, подписанного из «АЗ Алкмаар» в 2018 году, а также Феликса, Лукаса Нмечу и Йонаса Винда.

Конечно, без провалов Шмадтке не обходился. Главным выглядит Виктор Осимхен, которого немец отпустил из «Вольфсбурга» в «Шарлеруа» менее чем за 4 миллиона евро. «Оглядываясь назад, можно сказать, что это был не самый удачный шаг. Когда я пришёл, он хромал и бегал кругами. Мне сказали, что нападающие, которые у нас были, были недостаточно хороши. Самый важный урок — это то, что с некоторыми трансферами нужно быть терпеливым», — позже отмечал функционер.

Учитывая, что Шмадтке немец, многим кажется, что Юрген Клопп приложил руку к этому назначению. Хотя прямых свидетельств этому нет, некоторые косвенные имеются. Агент Клоппа, Марк Косике, представляет Флориана Кофедта, который в прошлом сезоне работал тренером под руководством Шмадтке в «Вольфсбурге». Кроме того, сам наставник «Ливерпуля» отдавал должное Шмадтке, когда тот «ушёл» из футбола в январе, заявив: «Я бы хотел поработать с ним, уверен, что всё получилось бы хорошо». Естественно, Клоппа вновь на днях спросили про будущего коллегу по клубу. Тренер «Ливерпуля отметил: «Йорга Шмадтке я знаю уже очень, очень давно. Он знает меня, наверное, не так долго, как я его, потому что он был гораздо лучшим игроком, но мы начали нашу вторую карьеру в похожий момент. Я стал тренером в «Майнце», а он стал спортивным директором в «Аахене» — двух командах схожего статуса, так что оттуда мы немного знаем друг друга. Мне известно, что он хороший и умный парень. Очень хорош в том, что он делал в Германии, определённо очень успешен. У него хороший характер, хорошая личность, хороший юмор».

На самом деле большой вопрос, как сработаются два немца. Шмадтке не раз ссорился с тренерами в предыдущих клубах. Он скандалил с Мирко Сломкой в «Ганновере» и с Петером Штогером в «Кёльне». В «Вольфсбурге» у Шмадтке были натянутые отношения с Бруно Лаббадиа, и он также не смог найти общий язык с его преемником Оливером Гласнером, обвинив австрийца в нереальных требованиях по трансферам. Однажды Шмадтке был оштрафован за то, что бросил жевательную резинку в тогдашнего наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна.

Довольно странно, почему «Ливерпуль» выбрал именно Шмадтке. Очевидно, клуб был застигнут врасплох решением Уорда уйти после всего лишь года работы. По данным медиа, мерсисайдцы рассматривали кандидатуры Свена Мислинтата, который знаком Клоппу по дортмундскому периоду и позже работал в «Арсенале», Пола Митчела, спортивного директора «Монако», а также Маркуса Кроше из франкфуртского «Айнтрахта». Однако выбор остановился на Шмадтке, который собирался уходить из футбола. Теперь перед немцем стоит сложная задача – построить практически новый «Ливерпуль», который нуждается в серьёзном обновлении. Остаётся ждать и смотреть, как он с этим справится.

Роман Андреев

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