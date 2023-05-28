«Саутгемптон» с «Ливерпулем» забили 8 мячей на двоих

«Саутгемптон» прощался с Премьер-лигой домашним матчем против «Ливерпуля». И «святые» вместе с соперниками подарили болельщикам праздник. Диогу Жота открыл счет после грубейшей ошибки защитника при передаче у своих ворот. Вскоре Роберто Фирмино получил мяч на ход, ушел от опекунов и удвоил счет. Довольно быстро Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол ударом метров с 15. На перерыв команды ушли при двойках на табло.

Камалдин Сулемана оформил дубль шикарным проходом со своей половины поля. Аналогично прорвался к воротам гостей Адам Армстронг - 4:2. Но «Ливерпуль» не сдался, Коди Гакпо замкнул прострел к дальней штанге, поразив цель с метра, а затем Жота здорово стрельнул от линии штрафной. Мохамед Салах перебросил голкипера и попал в штангу.

4:4, «Ливерпуль» при любом раскладе занимает пятое место в таблице, «святые» остаются 20-ми.