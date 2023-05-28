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«Саутгемптон» с «Ливерпулем» забили 8 мячей на двоих

28 Мая 2023 • 20:26 Комментировать (2)
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

«Саутгемптон» прощался с Премьер-лигой домашним матчем против «Ливерпуля». И «святые» вместе с соперниками подарили болельщикам праздник. Диогу Жота открыл счет после грубейшей ошибки защитника при передаче у своих ворот. Вскоре Роберто Фирмино получил мяч на ход, ушел от опекунов и удвоил счет. Довольно быстро Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол ударом метров с 15. На перерыв команды ушли при двойках на табло.

Камалдин Сулемана оформил дубль шикарным проходом со своей половины поля. Аналогично прорвался к воротам гостей Адам Армстронг - 4:2. Но «Ливерпуль» не сдался, Коди Гакпо замкнул прострел к дальней штанге, поразив цель с метра, а затем Жота здорово стрельнул от линии штрафной. Мохамед Салах перебросил голкипера и попал в штангу.

4:4, «Ливерпуль» при любом раскладе занимает пятое место в таблице, «святые» остаются 20-ми.

Протокол игры  
Саутгемптон4:4Ливерпуль
  10'Жота Диогу (0:1)
  15'Фирмино Роберто (0:2)
(1:2) Уорд-Праус Джеймс19'  
(2:2) Сулемана Камалдин28'  
(3:2) Сулемана Камалдин48'  
(4:2) Армстронг Адам64'  
  72'Гакпо Коди (4:3)
  73'Жота Диогу (4:4)
Маккарти АлексБри ДжеймсБеднарек ЯнЛянко ВойновичУокер-Питерс КайлУорд-Праус Джеймс 87' (Амо-Амеяу Самуэль ( 87') Лавия Ромео 63' (Армстронг Адам ( 63') Уолкотт Тео 77' (Ливраменто Валентино ( 77') Алькарас КарлосЭльюнусси Мохамед 64' (Армстронг Стюарт ( 64') Сулемана Камалдин 86' (Доминик Баллар ( 86')
Запасные: Базуну ГэвинЧалета-Цар ДуеДойл КамиАрибо Джо
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльГомес ДжоЦимикас Костас  25' 57' (Эллиотт Харви ( 57'  60') Милнер ДжеймсФабиньо Энрике 57' (Гакпо Коди ( 57') Джонс Кёртис 57' (Диас Луис ( 57') Салах МохамедФирмино Роберто 57' (Хендерсон Джордан ( 57') Жота Диогу
Запасные: Уильямс Рис IIАдриан Сан-МигельКонате ИбраимаМело АртурКарвалью Фабиу
28 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон
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Комментарии (2)
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ЮвиК
28 Мая 2023 в 21:13
Ливерпуль в ЛЕ или в лч через квалификацию? или такого нет уже
Barcelona-Champions
28 Мая 2023 в 21:27
Какая ЛЧ, если Ливерпуль занял по итогам сезона пятое место в чемпионате Англии? Только Лига Европы, насколько я понимаю.
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