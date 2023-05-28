«Саутгемптон» с «Ливерпулем» забили 8 мячей на двоих

«Саутгемптон» прощался с Премьер-лигой домашним матчем против «Ливерпуля». И «святые» вместе с соперниками подарили болельщикам праздник. Диогу Жота открыл счет после грубейшей ошибки защитника при передаче у своих ворот. Вскоре Роберто Фирмино получил мяч на ход, ушел от опекунов и удвоил счет. Довольно быстро Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол ударом метров с 15. На перерыв команды ушли при двойках на табло.
Камалдин Сулемана оформил дубль шикарным проходом со своей половины поля. Аналогично прорвался к воротам гостей Адам Армстронг - 4:2. Но «Ливерпуль» не сдался, Коди Гакпо замкнул прострел к дальней штанге, поразив цель с метра, а затем Жота здорово стрельнул от линии штрафной. Мохамед Салах перебросил голкипера и попал в штангу.
4:4, «Ливерпуль» при любом раскладе занимает пятое место в таблице, «святые» остаются 20-ми.
|10'Жота Диогу (0:1)
|15'Фирмино Роберто (0:2)
|(1:2) Уорд-Праус Джеймс19'
|(2:2) Сулемана Камалдин28'
|(3:2) Сулемана Камалдин48'
|(4:2) Армстронг Адам64'
|72'Гакпо Коди (4:3)
|73'Жота Диогу (4:4)
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