Фирмино: «Время, проведённое в «Ливерпуле», было незабываемым»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино скоро попрощается с клубом.

На прошлой неделе форвард отметился забитым мячом с своём последнем матче за «красных» на «Энфилде», сравняв счёт во встрече с «Астон Виллой» на 89-й минуте (1:1). В скором времени «Ливерпуль» проведёт финальный матч нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, после чего бразилец покинет команду.

«Мой последний матч на «Энфилде» получился просто невероятным. Всё время, проведённое здесь, было незабываемым. Я никогда не забуду рёв трибун и страсть болельщиков «Ливерпуля». Этот клуб навсегда занял место в моём сердце», – передают английские СМИ обращение Фирмино.