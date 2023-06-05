Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«РБ Лейпциг» не отказывается от трансфера Карвалью слухи

05 Июня 2023 • 20:52 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

«РБ Лейпциг» продолжит бороться за подписание полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью в летнее трансферное окно.  

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «РБ Лейпциг» готовит новое предложение по Фабиу Карвалью после того, как первоначальное предложение было отклонено «Ливерпулем» на прошлой неделе.

Романо добавляет, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Карвалью на постоянной основе, так что приемлемым вариантом может быть право обратного выкупа.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе «Ливерпуля» 22 матча, в которых забил 3 гола. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Хаверц согласовал условия контракта с «Реалом»
20:52 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» не отказывается от трансфера Карвалью слухи
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» после вылета в Чемпионшип объявил об уходе семи игроков 1 официально
20:41 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» определилось с минимальной ценой за Кейна слухи
20:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку сообщил Почеттино, где хочет играть
20:13 · Англия. Премьер-лига
Стали известны детали контракта, который «Реал» хочет предложить Кейну слухи
20:02 · Англия. Премьер-лига
Канте не определился со своим будущим слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовится сделать предложение по Кейну слухи
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказался продавать Меньяна клубу АПЛ
18:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не собирается оставаться в «Челси» — игрок готов на понижение зарплаты
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Барселоны»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Канте может стать одноклубником Бензема
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Ленгле, «Барселона» хочет 10-15 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем