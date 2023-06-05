«РБ Лейпциг» продолжит бороться за подписание полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «РБ Лейпциг» готовит новое предложение по Фабиу Карвалью после того, как первоначальное предложение было отклонено «Ливерпулем» на прошлой неделе.

Романо добавляет, что «Ливерпуль» не хочет отпускать Карвалью на постоянной основе, так что приемлемым вариантом может быть право обратного выкупа.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе «Ливерпуля» 22 матча, в которых забил 3 гола.