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Клопп ответил, планирует ли «Ливерпуль» делать ранние трансферы

26 Мая 2023 • 11:49 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
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28.05 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, планирует ли его команда оформлять трансферы в первые дни окна. Напомним, ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб близок к приобретению полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

«Ранние трансферы? Посмотрим, что произойдёт. Не всегда удаётся заключить сделку настолько быстро, как ты того хочешь. Лучших игроков всегда сложнее заполучить. Впереди нас ждёт долгое трансферное окно и долгая предсезонная подготовка», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» летом планирует купить минимум двух центральных полузащитников.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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