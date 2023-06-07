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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Сезон сложился для меня неоднозначно, но в конце всё нормализовалось»

07 Июня 2023 • 02:56 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о завершившемся сезоне.

Несмотря на впечатляющие результаты в концовке, коллектив Юргена Клоппа всё же не смог финишировать в зоне Лиги чемпионов, заняв пятую строчку в Премьер-лиге.

«Сезон сложился для меня неоднозначно, и я рад, что в последние три месяца всё нормализовалось. Я снова чувствую себя комфортно, я обрёл стабильность, к которой привык за предыдущие пять лет.

Наша непоследовательность на некоторых этапах сезона просто шокировала. Например, мы обыграли «Манчестер Юнайтед» 7:0, а в следующем матче уступили «Борнмуту». Было слишком много взлётов и падений, но это тоже часть жизни спортсмена», – поведал в интервью NOS ван Дейк.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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