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«Ювентус» хочет переманить Фирмино слухи

29 Мая 2023 • 22:05 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

Туринский «Ювентус» намерен составить конкуренцию мадридскому «Реалу» за трансфер нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Согласно информации Calciomercatoweb, «Ювентус» проявляет интерес к подписанию Фирмино, который скоро станет свободным агентом и который также находится в сфере интересов «Реала».

По данным источника, туринцы рассматривают Фирмино в качестве доступной замены для нападающего Душана Влаховича, который ищет возможность сменить клуб.

Фирмино провел в сезоне 2022/23 35 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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