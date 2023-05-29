Туринский «Ювентус» намерен составить конкуренцию мадридскому «Реалу» за трансфер нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Согласно информации Calciomercatoweb, «Ювентус» проявляет интерес к подписанию Фирмино, который скоро станет свободным агентом и который также находится в сфере интересов «Реала».

По данным источника, туринцы рассматривают Фирмино в качестве доступной замены для нападающего Душана Влаховича, который ищет возможность сменить клуб.

Фирмино провел в сезоне 2022/23 35 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.