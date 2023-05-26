Клопп рассказал, как его команда пережила непопадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как его команда отрегаировала на вчерашнюю победу «Манчестер Юнайтед» над «Челси» (4:1). Напомним, после этого «скаузеры» лишились математических шансов на финиш в зоне Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа впервые с 2016 года будет вынуждена сыграть в Лиге Европы.

«Я бы не назвал атмосферу в раздевалке плохой. Мы научились справляться с разными ситуациями. Никто не тыкает друг в друга пальцем, всё в порядке. Если ты не квалифицировался в Лигу чемпионов, лучшее, что ты можешь сделать – это закончить сезон на пятом месте. В нашем случае, нам это удалось», – сказал Клопп на пресс-конференции.