Голкипер «Ливерпуля» Адриан остается в клубе и продолжит выступать за команду Юргена Клоппа в следующем сезоне.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вратарь подписал новый контракт, о котором скоро будет официально объявлено.

«Он будет частью состава в сезоне 2023/24», – заявил журналист.

Детали нового контракта и его продолжительность пока не разглашаются.

Адриан присоединился к «Ливерпулю» в 2019 году. В минувшем сезоне 36-летний испанец сыграл всего один матч за «красных» – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, который завершился победой со счетом 3:1.