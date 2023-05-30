Милнер – рекордсмен сезона АПЛ по преодолённой за матч дистанции

Опытный фланговый футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал рекордсменом завершившегося сезона Английской премьер-лиги по расстоянию, преодолённому за один матч. Как сообщает Opta Sports, однажды англичанин пробежал за одну игру 11,2 км.

На втором месте с близкой к Милнеру дистанцией расположился американский полузащитник вылетевшего «Лидса» Бренден Ааронсон.

Третье место делят Райан Кристи («Борнмут»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед») и одноклубник Милнера Роберто Фирмино – у всех троих максимально по 11 км за отдельно взятый матч.

Ранее мы сообщали, кто из футболистов АПЛ развил максимально высокую скорость в завершившемся сезоне.