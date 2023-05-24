Наставник валлийского «Суонси» Рассел Мартин подпишет трёхлетний контракт с «Саутгемптоном», в текущем сезоне покинувшим Английскую премьер-лигу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, будущий контракт специалиста со «святыми» будет включать опцию пролонгации ещё на один год после его истечения.

Напомним, что «Саутгемптон» покинул АПЛ после 11 лет выступления в элите английского футбола.

Рассел Мартин тренирует основу «Суонси» с 2021 года, минувший сезон в Чемпионшипе под его руководством «лебеди» завершили на десятом месте в турнирной таблице. Отставание от шестого места, дающего право побороться за выход в АПЛ, составило всего лишь три балла.