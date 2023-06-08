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Кефрен Тюрам согласовал личный контракт с «Ливерпулем» слухи

08 Июня 2023 • 23:17 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

Руководство «Ливерпуля» продолжает попытки укрепления центра поля на старте летнего трансферного окна.

По информации журналиста Жака Тальбо, руководство «красных» устно согласовало личные условия с полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. Ранее сообщалось, что стороны начали переговоры по хавбеку французского клуба.

В прошедшем сезоне Тюрам в 48 матчах в футболке «орлов» забил два гола и отдал восемь результативных передач в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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