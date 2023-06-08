Руководство «Ливерпуля» продолжает попытки укрепления центра поля на старте летнего трансферного окна.

По информации журналиста Жака Тальбо, руководство «красных» устно согласовало личные условия с полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. Ранее сообщалось, что стороны начали переговоры по хавбеку французского клуба.

В прошедшем сезоне Тюрам в 48 матчах в футболке «орлов» забил два гола и отдал восемь результативных передач в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.