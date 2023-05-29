Жота: «От такой игры можно было ожидать много голов»

В заключительном туре английского чемпионата «Саутгемптон» и «Ливерпуль» выдали результативный матч, команды забили друг другу по четыре мяча. Автором дубля стал португальский полузащитник Диогу Жота, он забил первый и последний гол своей команды. Жота считает, что от такого матча можно было ждать много голов.

- Обеим командам нечего было терять в матче, и потому от игры можно было ждать такой результативности. Мы хотели победить, но и они сыграли раскованно, это был отличный матч. Надеюсь, что в следующем сезоне мы выступим лучше, - цитирует слова португальского игрока BBC Sport.