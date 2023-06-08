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«Ливерпуль» представил Алексиса Макаллистера официально

08 Июня 2023 • 13:09 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

Официальный сайт «Ливерпуля» подтвердил подписание аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера.

Напомним, что 24-летний чемпион мира перешёл из «Брайтона», за который выступал с 2019 года, за 35 миллионов фунтов стерлингов.

«Это потрясающе. Это сбывшаяся мечта и быть здесь потрясающе. Я не могу дождаться, чтобы начать выступления за новый клуб. Я хотел бы быть в игре с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все вопросы улажены. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде. Это был фантастический год для меня — чемпионат мира, то, чего мы добились с «Брайтоном», — но теперь пришло время думать о «Ливерпуле» и стараться каждый день становиться лучше как игрок и человек», — приводит первые слова аргентинца в новом клубе пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что за четыре года в составе «Брайтона» Макаллистер провёл 112 матчей во всех турнирах, забив 20 мячей. На прошедшем чемпионате мира Алексис являлся игроком основы чемпионской сборной Аргентины, отметившись голом в матче против Польши.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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