Селлес: «Подарили фанам интересный матч»

«Саутгемптон» попрощался с высшей лигой английского футбола, команда закончила сезон на последнем месте, но в последнем туре подарила своим фанам красивый матч против «Ливерпуля» - команды забили друг другу по четыре мяча Наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес прокомментировал итоги игры.

- Надеюсь, что нашим фанам понравилась игра. Мы хотели показать, что мы достойны выступать в АПЛ и вернемся. События обернулись так, что мы не сможем сыграть в АПЛ, но это не значит, что наш уровень упал. Эта команда готова отыграться, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

Испанский специалист возглавил клуб по ходу сезона.