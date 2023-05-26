«Саутгемптон» увольняет сотрудников после вылета из АПЛ

«Саутгемптон» намерен сократить свои расходы после вылета из Английской премьер-лиги.

По информации The Athletic, под сокращения попадут не только сотрудники основной команды, но и всей структуры клуба. Некоторые работники уже получили сообщения о том, что они находятся под угрозой увольнения. Отмечается, что заседание руководства по данному вопросу состоится на следующей неделе.

После 37 туров «Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка. Добавим, что «святые» без перерыва выступали в АПЛ на протяжении 11 лет.

В последнем туре «Саутгемптон» примет на своем поле «Ливерпуль» (28 мая).