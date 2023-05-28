Клопп: «Ливерпуль» – отличная команда, когда показывает свой футбол»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 38-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (4:4).

Встреча, ничего не решавшая для обеих команд, подарила зрителям безумную развязку: «Ливерпуль» быстро забил два мяча, на что «святые» ответили четырьмя точными ударами, однако на 72-й и 73-й минуте Коди Гакпо и Диогу Жота вырвали для мерсисайдцев ничью.

«Сумасшедшая игра – даже слишком сумасшедшая, как на мой вкус. Мы хорошо начали и отлично закончили, но между этим были плохи.

Мы сами давали «Саутгемптону» шансы – и соперники ими пользовались, нужно отдать им должное.

Меня впечатлило, как мы отыгрались при 2:4. «Ливерпуль» – отличная команда, когда играет в свой футбол», – высказался в интервью BBC Клопп.