Клопп: «С нетерпением жду первого матча в Лиге Европы»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о предстоящем выступлении своей команды в Лиге Европы.

«Красные» провалили задачу по выходу в Лигу чемпионов: за тур до финиша сезона в Премьер-лиге коллектив Клоппа лишился возможности финишировать выше пятой позиции, уступив место в четвёрке «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». Таким образом, в новой кампании мерсисайдцы выступят в Лиге Европы.

«Я люблю еврокубки, люблю игры в разных странах с разными соперниками. Это ценный опыт. Мы постараемся выиграть турнир. По четвергам на «Энфилде» будет замечательная атмосфера – и это всё, чего я хочу. С нетерпением жду следующего сезона и первого матча в Лиге Европы», – заявил на пресс-конференции Клопп.