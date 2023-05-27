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Клопп: «С нетерпением жду первого матча в Лиге Европы»

27 Мая 2023 • 00:41 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
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28.05 18:30

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о предстоящем выступлении своей команды в Лиге Европы.

«Красные» провалили задачу по выходу в Лигу чемпионов: за тур до финиша сезона в Премьер-лиге коллектив Клоппа лишился возможности финишировать выше пятой позиции, уступив место в четвёрке «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». Таким образом, в новой кампании мерсисайдцы выступят в Лиге Европы.

«Я люблю еврокубки, люблю игры в разных странах с разными соперниками. Это ценный опыт. Мы постараемся выиграть турнир. По четвергам на «Энфилде» будет замечательная атмосфера – и это всё, чего я хочу. С нетерпением жду следующего сезона и первого матча в Лиге Европы», – заявил на пресс-конференции Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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