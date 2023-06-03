Каррагер: «Ливерпулю» нужен новый правый защитник, Трент должен играть в полузащите»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Трент Александер-Арнольд должен играть в средней линии.

В концовке нынешней кампании англичанин выступал в обновлённой гибридной роли, позволявшей ему созидать из середины поля, что, как принято считать, преобразило игру футболиста и всей команды.

«Думаю, ему гораздо комфортнее в центре, что видно даже по языку его тела. Такое ощущение, что он становится совсем другим игроком. Кого бы «Ливерпуль» ни купил, он вряд ли сможет дать те же качества, и я считаю, что команде нужен новый правый защитник, а самого Трента следует перевести в полузащиту. Этот парень слишком хорош, чтобы не строить игру вокруг него», – приводит Mirror слова Каррагера.