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Каррагер: «Ливерпулю» нужен новый правый защитник, Трент должен играть в полузащите»

03 Июня 2023 • 16:26 Комментировать
Саутгемптон
4:4
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Трент Александер-Арнольд должен играть в средней линии.

В концовке нынешней кампании англичанин выступал в обновлённой гибридной роли, позволявшей ему созидать из середины поля, что, как принято считать, преобразило игру футболиста и всей команды.

«Думаю, ему гораздо комфортнее в центре, что видно даже по языку его тела. Такое ощущение, что он становится совсем другим игроком. Кого бы «Ливерпуль» ни купил, он вряд ли сможет дать те же качества, и я считаю, что команде нужен новый правый защитник, а самого Трента следует перевести в полузащиту. Этот парень слишком хорош, чтобы не строить игру вокруг него», – приводит Mirror слова Каррагера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Трент Александер-Арнольд
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