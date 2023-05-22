«Ливерпуль» рассчитывает укрепить среднюю линию и оборону после завершения текущего сезона.

Нынешняя кампания складывается для команды Юргена Клоппа не лучшим образом, и в новом сезоне, судя по всему, «красные» не выступят в Лиге чемпионов. Чтобы вернуться на прежний уровень, клуб рассчитывает подписать минимум четырёх игроков – трёх полузащитников и одного защитника, докладывает журналист Крис Бэскомб.

Главными целями «Ливерпуля» остаются Мэйсон Маунт («Челси») и Алексис Макаллистер («Брайтон»). При этом, вероятно, в среднюю линию на постоянной основе будет переведён Трент Александер-Арнольд, что усилит потребность в подписании оборонительного игрока.