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Клопп высказался о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля»

27 Мая 2023 • 01:00 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
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28.05 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем нападающего Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль», напомним, лишился возможности сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов – команда уже не сможет финишировать выше пятой позиции в Премьер-лиге. По слухам, из-за этого клуб может лишиться Салаха.

«Если бы игрок подошёл ко мне, заявив, что не хочет выступать за «Ливерпуль» из-за непопадания в Лигу чемпионов, я бы лично отвёз его в другой клуб. С Мо [Салахом] ничего подобного нет. Ему нравится здесь, он любит «Ливерпуль», – приводит слова немецкого наставника инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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