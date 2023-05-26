Клопп: «Вполне вероятно, что Карвалью в следующем сезоне уйдёт в аренду»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал исключать, что нападающий Фабиу Карвалью в следующем сезоне уйдёт в аренду. Напомним, португалец перебрался на «Энфилд» прошлым летом из «Фулхэма».

«Это был не лучший сезон в карьере Фабиу, но эта кампания должна стать для него важнейшей в жизни. Никто не впечатлил меня больше, чем Карвалью. Его рабочая этика поможет ему выдать потрясающую карьеру. Вполне вероятно, что Фабиу в следующем сезоне уйдёт в аренду. Он очень талантливый парень, но в этом сезоне у него получалось не всё», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Карвалью в нынешнем сезоне провёл 13 матчей в чемпионате Англии, где записал на свой актив два забитых гола.