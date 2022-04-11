Хендерсон: «Пока всё в руках «Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ситуацию вокруг гонки за первое место в АПЛ.

«Мы хотели приехать в Манчестер и победить, и тогда все было бы в наших руках в следующих семи играх», — сказал Хендерсон в интервью LFC TV.

Он отметил, что ничья оставила инициативу в руках «горожан».

«Сейчас все в руках «Сити». Мы должны продолжать идти до конца, и если произойдет какой-либо промах, мы должны быть готовы к нападению. Таков должен быть наш менталитет», - добавил капитан «Ливерпуля».

В прошедшем туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разошлись миром в очном поединке, который закончился со счетом 2:2.