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Хаманн: «Не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы, есть тренеры и покруче»

10 Апреля 2022 • 12:17 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.05 3.65 3.55
Через 3 ч. 30 мин.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн сравнил главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я убеждён, что с точки зрения заслуг, у Клоппа есть перевес над Гвардиолой. Есть ещё три тренера, которых я считаю успешнее испанца, поэтому не понимаю ажиотажа вокруг его персоны», — приводит слова Хаманна Daily Mail.

Помимо Клоппа, бывший футболист отметил заслуги наставника «Ромы» Жозе Моуриньо и тренера «Реала» Карло Анчелотти.

После 30 туров «горожане» лидируют в чемпионате Англии, имея в своём активе 73 набранных очка. «Ливерпуль» идёт вторым, отставая от команды Гвардиолы на одно очко.   

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Дитмар Хаманн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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