Хаманн: «Не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы, есть тренеры и покруче»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн сравнил главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я убеждён, что с точки зрения заслуг, у Клоппа есть перевес над Гвардиолой. Есть ещё три тренера, которых я считаю успешнее испанца, поэтому не понимаю ажиотажа вокруг его персоны», — приводит слова Хаманна Daily Mail.

Помимо Клоппа, бывший футболист отметил заслуги наставника «Ромы» Жозе Моуриньо и тренера «Реала» Карло Анчелотти.

После 30 туров «горожане» лидируют в чемпионате Англии, имея в своём активе 73 набранных очка. «Ливерпуль» идёт вторым, отставая от команды Гвардиолы на одно очко.