Гвардиола: «Когда я закончу карьеру, буду вспоминать, что моим главным соперником был «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о соперничестве своего клуба с «Ливерпулем». Напомним, что ранее испанец заявлял, что наставник «красных» Юрген Клопп уже несколько лет подталкивает его к прогрессу.

«Когда я закончу карьеру и буду играть в гольф, то буду вспоминать, что моим главным соперником в «Манчестер Сити» был «Ливерпуль», – рассказал испанский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» примет у себя дома «Ливерпуль». На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице всего на одно очко.