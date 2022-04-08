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Гвардиола: «Когда я закончу карьеру, буду вспоминать, что моим главным соперником был «Ливерпуль»

08 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.02 3.70 3.45
10.04 18:30
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о соперничестве своего клуба с «Ливерпулем». Напомним, что ранее испанец заявлял, что наставник «красных» Юрген Клопп уже несколько лет подталкивает его к прогрессу.
 
«Когда я закончу карьеру и буду играть в гольф, то буду вспоминать, что моим главным соперником в «Манчестер Сити» был «Ливерпуль», – рассказал испанский специалист на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что в воскресенье «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» примет у себя дома «Ливерпуль». На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице всего на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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