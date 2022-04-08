Фирмино пропустил тренировку «Ливерпуля» перед игрой с «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды в преддверии важнейшей игры в чемпионате Англии против «Манчестер Сити».

Как сообщает Anfield Watch, бразильский футболист не был замечен на сегодняшней тренировке команды. Из-за этого есть серьёзный риск того, что Фирмино пропустит завтрашний матч против команды Пепа Гвардиолы.

Ранее Фирмино отметился 5 голами и 3 ассистами в 16 матчах против «Манчестер Сити». Бразилец защищает цвета мерсисайдской команды с 2015 года. Именно тогда Роберто перебрался на «Энфилд» из немецкого «Хоффенхайма».