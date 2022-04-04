Фабиньо: «Сейчас каждый матч – финал»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о ближайших матчах клуба и о противостоянии с «Манчестер Сити».

«В раздевалке мы говорим, что сейчас играем только в финалах. Всегда важно побеждать. Это всегда придает уверенности команде», - сказал Фабиньо в интервью Canal+.

Во вторник, 5 апреля, «Ливерпуль» сыграет в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Бенфики», а в воскресенье, 10 апреля, сыграет против «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.

«До «Сити» еще матч и еще несколько дней на подготовку к нему. Мы должны быть в лучшей форме, нам понадобится интенсивность, концентрация, потому что это будет непросто «, - отметил полузащитник «Ливерпуля».