Ван Дейк о чемпионской гонке в АПЛ: «Мы сделаем всё возможное для победы»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ с «Манчестер Сити». Нидерландец отметил, что «скаузеры» сделают всё возможное для того, чтобы поднять над головой свой второй чемпионский титул за последние три года.

«На данный момент мы отстаём от «Манчестер Сити» на одно очко, так что мы всё ещё находимся в позиции догоняющих. В оставшихся матчах мы постараемся сделать всё возможное для победы», – сказал ван Дейк на предматчевой пресс-конференции накануне игры в Лиге чемпионов с «Бенфикой».

Напомним, что ранее «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок лиги, обыграв в финальном матче в серии пенальти «Челси».