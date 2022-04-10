Алвес видит в Александре-Арнольде своего полноценного сменщика

Бразильский латераль «Барселоны» Дани Алвес высоко ценит своего коллегу из «Ливерпуля» - Трента Александра-Арнольда. Ранее тот называл «Барселону» своим любимым клубом после «Ливерпуля», и эти слова, видимо, понравились Алвесу, который поспешил сделать англичанину ответный комплимент.

- Мне он реально нравится. Мне также импонирует манера Хакими, но с некоторыми исключениями. А Арнольд - невероятный футболист с очень развитыми игровыми качествами, - пояснил Алвес, слова которого цитирует испанское издание Marca.