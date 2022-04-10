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Алвес видит в Александре-Арнольде своего полноценного сменщика

10 Апреля 2022 • 08:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.05 3.65 3.55
Через 9 ч. 20 мин.

Бразильский латераль «Барселоны» Дани Алвес высоко ценит своего коллегу из «Ливерпуля» - Трента Александра-Арнольда. Ранее тот называл «Барселону» своим любимым клубом после «Ливерпуля», и эти слова, видимо, понравились Алвесу, который поспешил сделать англичанину ответный комплимент.

- Мне он реально нравится. Мне также импонирует манера Хакими, но с некоторыми исключениями. А Арнольд - невероятный футболист с очень развитыми игровыми качествами, - пояснил Алвес, слова которого цитирует испанское издание Marca.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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