Мерсон: «Ливерпуль» может попытаться использовать проблемы «Сити» в обороне»

Футбольный эксперт Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» способен наказать «Манчестер Сити» за огрехи в обороне.

«На днях я смотрел «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и не могу припомнить, чтобы «Атлетико Мадрид» касался мяча слишком много раз. Тем не менее, гости получили два отличных момента в перерыве, и я подумал про себя, что если бы это был «Ливерпуль», они бы забили», - написал Мерсон в своей колонке на Sportskeeda.

Он добавил, что ожидает увидеть результативный матч

. «Обе команды хотят выиграть этот матч, и ни один из этих двух тренеров не будет стремиться к ничьей, так что я вижу, что будет забито несколько голов», - добавил Мерсон.