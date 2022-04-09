Хендерсон о матче с «Манчестер Сити»: «Это будет большая игра»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящей игры чемпионата Англии против «Манчестер Сити», которая может иметь ключевое значение в борьбе за первое место в таблице.

«Манчестер Сити» – прекрасная команда. У них есть игроки и тренер мирового класса. Это будет большая игра, очень тяжёлая. Но я по прежнему уверен, что мы способны выдать хорошее выступление и забрать три очка», – цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице. Очная встреча между командами состоится 10 апреля на стадионе «Этихад».