Кин считает, что Салах переберётся в Испанию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Мохамед Салах переберётся в Испанию после семь лет выступлений в Англии. Слухи часто отправляют Салаха в «Барселону», и Кин считает, что и сам Салах жаждет поиграть в Испании, потому что нуждается в новом опыте.

- Салах хочет сменить климат, и дело тут не только в деньгах, я бы сказал даже, что совсем не в деньгах. Он играл в Италии, потом в «Ливерпуле», и сейчас, наверное, хочет пожить в другой стране. Мне кажется, Испания - оптимальный выбор для него, - заявил Кин, слова которого цитирует Sky Sports.