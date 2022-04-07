Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца

07 Апреля 2022 • 19:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью станет игроком «Ливерпуля».

19-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в «Ливерпуле». Сумма трансфера составит 5 млн евро, к которым могут добавиться ещё 2,7 млн в качестве бонусов, также «Фулхэм» получит процент от перепродажи Карвалью. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Ливерпуль» не планирует отдавать молодого игрока в аренду сразу после подписания. Контракт португальца будет рассчитан до 2027 года. Официально о трансфере объявят в мае.

Фабиу Карвалью провёл 29 матчей в нынешнем розыгрыше английского Чемпионшипа, отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Фабиу Карвалью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
19:11 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует приобрести Консу
18:56 · Англия. Премьер-лига
Фабио Виейра впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет оставить Ло Чельсо
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» заинтересовался Нкетиа
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» заинтересовался Хави Галаном
18:38 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» надеется обойти другие английские клубы в гонке за Филлипса
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписать Бэйла
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено
17:58 · Англия. Премьер-лига
Конте о Лиге чемпионов: «Мы хотим оставаться в гонке»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Дембеле отказал «Челси»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о «Челси»: «Им всегда приходится против нас нелегко»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем