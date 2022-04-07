«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью станет игроком «Ливерпуля».

19-летний футболист уже прошёл медицинское обследование в «Ливерпуле». Сумма трансфера составит 5 млн евро, к которым могут добавиться ещё 2,7 млн в качестве бонусов, также «Фулхэм» получит процент от перепродажи Карвалью. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Ливерпуль» не планирует отдавать молодого игрока в аренду сразу после подписания. Контракт португальца будет рассчитан до 2027 года. Официально о трансфере объявят в мае.

Фабиу Карвалью провёл 29 матчей в нынешнем розыгрыше английского Чемпионшипа, отметившись 7 голами и 7 результативными передачами.