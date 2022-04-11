Жезус прервал серию из пятнадцати матчей, в которых не забивал

Для нападающего любой команды серия из пятнадцати матчей, в которых не удается забить - это подлинный кошмар. Особенно когда ты выступаешь в «Манчестер Сити», исповедующий атакующий стиль игры.

В матче тридцать второго тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал дома «Ливерпуль», и на 36-й минуте игры Жезус забил второй гол своей команды в этом матче. Он прервал серию из пятнадцати матчей кряду, в которых ему не удавалось отличиться. В общей сложности на счету Жезуса в нынешнем сезоне АПЛ уже три мяча в 22-х проведенных матчах.