Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола о чемпионской гонке: «14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе»

07 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Английской премьер лиге. В воскресенье «горожан» на «Этихад Стэдиум» ожидает очная встреча с «Ливерпулем», который пока что уступает подопечным Гвардиолы одно очко в турнирной таблице.
 
«14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе, поэтому не стоит говорить о 14 очках отрыва. Но при этом я могу сказать, что в тех матчах, где мы потеряли очки, игроки действовали блистательно», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.
 
Напомним, что если «Манчестер Сити» сумеет выиграть титул в этом году, то Гвардиола во второй раз сможет защитить чемпионский титул.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
15:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о чемпионской гонке: «14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов обновить трансферный рекорда для покупки Райса
14:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра
14:22 · Англия. Кубок Англии
«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии
13:59 · Англия. Премьер-лига
Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Лидса»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал Руни завистником 2
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать защитника «Майнца»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гётце считает, что совершил ошибку, когда отказался от перехода в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем