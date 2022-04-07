Гвардиола о чемпионской гонке: «14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Английской премьер лиге. В воскресенье «горожан» на «Этихад Стэдиум» ожидает очная встреча с «Ливерпулем», который пока что уступает подопечным Гвардиолы одно очко в турнирной таблице.

«14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе, поэтому не стоит говорить о 14 очках отрыва. Но при этом я могу сказать, что в тех матчах, где мы потеряли очки, игроки действовали блистательно», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что если «Манчестер Сити» сумеет выиграть титул в этом году, то Гвардиола во второй раз сможет защитить чемпионский титул.