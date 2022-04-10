Клопп: «Это была хорошая игра»

В своем пятидесятом матче в рамках английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разошлись миром - «Манчестер Сити» вел в счете после первого тайма, но впервые в сезоне не выиграл, ведя в счете после первых сорока пяти минут. Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», считает исход игры справедливым.

- И мы, и «Сити» заслуживали подобный результат. Мы старались, и они старались. Они взорвались в какой-то момент - и мы тоже сделали это. Игра была похожа на поединок двух достойных друг друга боксеров. Это была хорошая игра, - заявил Клопп, слова которого цитирует Sky Sports.