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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Это была хорошая игра»

10 Апреля 2022 • 22:46 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
окончен

В своем пятидесятом матче в рамках английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разошлись миром - «Манчестер Сити» вел в счете после первого тайма, но впервые в сезоне не выиграл, ведя в счете после первых сорока пяти минут. Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», считает исход игры справедливым.

- И мы, и «Сити» заслуживали подобный результат. Мы старались, и они старались. Они взорвались в какой-то момент - и мы тоже сделали это. Игра была похожа на поединок двух достойных друг друга боксеров. Это была хорошая игра, - заявил Клопп, слова которого цитирует Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
окончен Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
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