Салах вышел на второе место по результативным действиям за «Ливерпуль» в АПЛ

Египетский нападающий Мохамед Салах вышел на второе место по очкам по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в Английской Премьер-лиге.

В поединке с «Манчестер Сити» египетский футболист сделал результативную передачу на Садио Мане. Теперь в активе Салаха 159 очков по системе «гол+пас». По этому показателю Мохамед обогнал Робби Фаулера и вышел на вторую строчку за всю историю «Ливерпуля» в АПЛ. Лидером является Стивен Джеррард, который набрал 212 очков.

В этом сезоне Мохамед Салах провёл в АПЛ 29 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 11 ассистов.