«Манчестер Сити» включился в борьбу за Чуамени

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в летнее межсезонье может пополнить свои ряды полузащитником «Монако» Орельеном Чуамени. Как сообщает английский источник The Telegraph, в борьбе за француза «горожане» составят конкуренцию мадридскому «Реалу».

Отмечается, что «Манчестер Сити» обратил внимание на Чуамени из-за ситуации с контрактом капитана команды Фернандиньо. Бразилец, скорее всего, покинет команду в конце сезона и отправится доигрывать в Бразилию.

Ранее СМИ считали одним из фаворитов в борьбе за Чуамени лондонский «Челси», чей тренер Томас Тухель восхищён талантами юного француза. Тем не менее, на данные момент клуб не может совершать трансферы из-за санкций.