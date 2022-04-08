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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер: «Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ»

08 Апреля 2022 • 15:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.02 3.70 3.45
10.04 18:30
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о том, какой трофей в этом сезоне является для него приоритетным. Вопреки ожиданиям болельщиков «горожан» о победе в Лиге чемпионов, англичанин заявил, что самым важным трофеем в этом сезоне лично для него является АПЛ.
 
«Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ. дело в том, что я вырос в Англии. Я прекрасно понимаю то, насколько важно это для болельщиков. Также я понимаю то, насколько сложно выиграть титул», – заявил Уокер в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».
 
Напомним, что в воскресенье 9 апреля между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится очная встреча в АПЛ. На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице на одно очко.
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Манчестер Сити Кайл Уокер
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