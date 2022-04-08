Уокер: «Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о том, какой трофей в этом сезоне является для него приоритетным. Вопреки ожиданиям болельщиков «горожан» о победе в Лиге чемпионов, англичанин заявил, что самым важным трофеем в этом сезоне лично для него является АПЛ.

«Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ. дело в том, что я вырос в Англии. Я прекрасно понимаю то, насколько важно это для болельщиков. Также я понимаю то, насколько сложно выиграть титул», – заявил Уокер в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что в воскресенье 9 апреля между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится очная встреча в АПЛ. На данный момент «горожане» опережают «скаузеров» в турнирной таблице на одно очко.