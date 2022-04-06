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Де Брёйне: «Впервые вижу команду, которая играет по схеме 5-5-0»

06 Апреля 2022 • 14:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу своей команды в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» со счётом 1:0. Напомним, что победный гол после передачи Фила Фодена забил сам де Брёйне.
 
«Я думаю, что учитывая обстоятельства мы сыграли хорошо. Это была очень тяжёлая игра. Впервые вижу команду, которая играет со схемой 5-5-0. Те, кто нас критикуют за недостаток креатива должны попробовать поиграть против такой защиты. Но таков стиль игры «Атлетико» и мы должны его уважать», – поделился бельгиец после матча.
 
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Атлетико» пройдёт в среду 13 апреля на «Ванда Метрополитано».
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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