Невилл изменил мнение относительно наиболее вероятного победителя АПЛ

Матч двух главных претендентов на титул заставил экс-игрока «Манчестер Юнайтед» вновь пересмотреть своё мнение.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поделили очки – 2:2. Таким образом, «горожанам» удалось сохранить минимальное преимущество над «красными» в турнирной таблице за семь туров до финиша.

Несколькими неделями ранее Гари Невилл, работающий телеэкспертом на Sky Sports, предполагал, что «Ливерпуль» – фаворит чемпионской гонки, но теперь его взгляды изменились: «Поначалу я утверждал, что чемпионом будет «Сити», а несколько недель назад предположил, что у «Ливерпуля» есть все шансы. Но теперь я снова склоняюсь к «Сити». Да, всё просто, за этим не стоит никакой сложной науки», – заявил Невилл.